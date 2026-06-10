Роза Сябитова отказалась от отдыха за границей

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова, которая многие годы помогала другим обретать любовь в программе «Давай поженимся!», решила изменить и свои собственные привычки. В интервью «Общественной службе новостей» она рассказала , что больше не будет отдыхать за границей.

Причиной отказала от заграничного отпуска стали неприятные инциденты, которые происходили с Сябитовой в других странах. Как рассказала телесваха, она часто ездила в Индию, но после ряда происшествий полностью изменила свои предпочтения.

«В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить все, а потом ехать», — рассказала она.

Самым ярким и пугающим стал случай в Таиланде. Тогда Сябитова чуть не оказалась в тюрьме из-за того, что неправильно выбрала одежду для посещения храма. Ее наряд был расценен как осквернение святыни. Роза рассказала, что разгневанный монах схватил дубинку и погнался за ней. К счастью, ей удалось убежать.

Сейчас Сябитова предпочитает спокойный отдых на своей подмосковной даче. Вместо экзотических стран и курортов она проводит отпуск, копаясь в огороде. Телеведущая признается, что такой досуг приносит ей гораздо больше удовольствия и, главное, безопасности.

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