Пассажиры «Мострансавто» с начала года более 325 тыс. раз воспользовались электронным расписанием

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала 2026 года более 325 тыс. раз воспользовались электронным расписанием движения автобусов в рамках проекта «Скачай, не срывай». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект запустили весной 2023 года. В общей сложности за все время его реализации пассажиры скачали или посмотрели расписание онлайн почти 3,14 млн раз. Оно доступно на сайте предприятия.

Число оригинальных пользователей составляет до 15 тыс. в месяц. С наступлением дачного периода этот показатель может достигать и 20 тыс. пользователей.

В апреле–мае пассажиры чаще всего запрашивали электронное расписание маршрута № 308 «Москва (м. Домодедовская) –Аэропорт Домодедово». С ним ознакомились 1,2 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о работе по развитию транспортной системы в регионе со Сбером.