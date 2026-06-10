В городах и малых населенных пунктах 9 округов Подмосковья отремонтировали светофоры

Специалисты Мосавтодора завершили очередной цикл работ по поддержанию исправности дорожной инфраструктуры: на минувшей неделе вернули к полноценной работе целый ряд светофорных объектов.

Как проинформировали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, мероприятия охватили сразу 9 муниципальных и городских округов — всего привели в порядок светофоры на 11 региональных трассах.

Так, в Люберцах наладили работу светофоров на Октябрьском проспекте — одной из ключевых артерий окружного центра, а также на улице Шоссейной в Малаховке.

Значимые результаты достигнуты и в других округах. В Раменском специалисты вернули к штатному режиму светофор на улице Гагарина. В Ивантеевке восстановили исправность оборудования на улице Хлебозаводской. В Королеве привели в порядок светофорный объект на улице Тарасовской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.