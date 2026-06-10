В России резко изменятся правила оплаты документов для иностранных граждан
Пошлина за получение гражданства РФ вырастет до 50 тысяч рублей
Госдума приняла закон о значительном увеличении государственных пошлин для иностранных граждан. Изменения затронут оформление гражданства, вида на жительство, разрешений на проживание и трудовую деятельность, пишет Газета.ру.
Госдума утвердила новые размеры пошлин
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий повышение ряда государственных пошлин для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Документ вводит новые тарифы на оформление гражданства России, получение разрешений на временное проживание, вида на жительство, а также документов, связанных с трудовой деятельностью иностранных работников.
Стоимость оформления документов существенно вырастет
Согласно принятому закону, пошлина за получение российского гражданства увеличится с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей.
Оформление разрешения на временное проживание подорожает с 1920 до 15 тыс. рублей, а получение вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.
Кроме того, до 15 тыс. рублей за каждого иностранного специалиста вырастет пошлина за выдачу разрешения на привлечение мигрантов к работе.
Бюджет получит дополнительные доходы
По оценке Госдумы, вступление закона в силу позволит увеличить поступления в бюджет примерно на 15 млрд рублей ежегодно.
Авторы инициативы считают, что изменение размеров пошлин поможет компенсировать государственные расходы, связанные с предоставлением соответствующих услуг.
Для отдельных категорий сохранятся льготы
Новые правила не затронут иностранцев и лиц без гражданства, которые ранее являлись гражданами СССР и участвуют в государственной программе по переселению соотечественников вместе с членами своих семей.
Для этой категории заявителей сохранится освобождение от уплаты пошлины за прием в российское гражданство.