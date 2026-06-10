В России резко изменятся правила оплаты документов для иностранных граждан

Госдума приняла закон о значительном увеличении государственных пошлин для иностранных граждан. Изменения затронут оформление гражданства, вида на жительство, разрешений на проживание и трудовую деятельность, пишет Газета.ру.

Госдума утвердила новые размеры пошлин

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий повышение ряда государственных пошлин для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Документ вводит новые тарифы на оформление гражданства России, получение разрешений на временное проживание, вида на жительство, а также документов, связанных с трудовой деятельностью иностранных работников.

Стоимость оформления документов существенно вырастет

Согласно принятому закону, пошлина за получение российского гражданства увеличится с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей.

Оформление разрешения на временное проживание подорожает с 1920 до 15 тыс. рублей, а получение вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, до 15 тыс. рублей за каждого иностранного специалиста вырастет пошлина за выдачу разрешения на привлечение мигрантов к работе.

Бюджет получит дополнительные доходы

По оценке Госдумы, вступление закона в силу позволит увеличить поступления в бюджет примерно на 15 млрд рублей ежегодно.

Авторы инициативы считают, что изменение размеров пошлин поможет компенсировать государственные расходы, связанные с предоставлением соответствующих услуг.

Для отдельных категорий сохранятся льготы

Новые правила не затронут иностранцев и лиц без гражданства, которые ранее являлись гражданами СССР и участвуют в государственной программе по переселению соотечественников вместе с членами своих семей.

Для этой категории заявителей сохранится освобождение от уплаты пошлины за прием в российское гражданство.