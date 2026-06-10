Карл III выселил принцесс Евгению и Беатрис из королевской резиденции

Король Великобритании Карл III продолжает менять уклад королевской семьи. На этот раз его решение коснулось племянниц — принцесс Евгении и Беатрис, пишет RadarOnline.

Девушки получили официальные письма, в которых их призывают освободить жилье в королевской резиденции и найти новое в Лондоне. Причины выселения не названы, но, по данным инсайдеров, это не наказание, а административная необходимость.

Ранее из той же резиденции уже были выселены родители принцесс — принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон. Сам Карл III, по информации источников, не стремится наказывать племянниц. Решение продиктовано долгосрочными планами монарха по использованию недвижимости. Однако внутри семьи этот шаг воспринимают как серьезный, хоть и формальный.

Ситуация вокруг принца Эндрю остается напряженной. Напомним, он был лишен звания, финансирования и большинства привилегий из-за связей с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Против него также были выдвинуты подозрения в злоупотреблении служебным положением, а в поместье Вуд-Фарм и резиденции Роял-Лодж прошли обыски.

Ранее сообщалось, что принц Уильям разорвал отношения с Гарри из-за критики Кейт Миддлтон.