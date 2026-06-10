Неожиданные бонусы велосипеда: сердце, вены и зрение — что еще прокачивает организм

Многие думают, что езда на велосипеде только укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение и помогает бороться с варикозным расширением вен. Однако терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова обратила внимание на гораздо более неожиданные плюсы такого времяпрепровождения, сообщил REGIONS.

По мнению эксперта, регулярные покатушки способны защитить человека от развития близорукости. Уставшие от постоянного сидения перед экранами гаджетов глаза наконец могут расслабиться — велосипедист вынужден постоянно всматриваться вдаль, что снимает перенапряжение и тренирует глазные мышцы.

«По статистике, люди, занимающиеся велоспортом, крайне редко болеют простудой и гриппом. Активность на улице работает как мощное закаливание, быстро снимает накопленный стресс и насыщает мозг кислородом. Велопрогулки поднимают настроение, укрепляют нервную систему и помогают справиться со стрессом. Кроме того, во время велосипедных прогулок лучше работает кровоснабжение мозга и тренируется вестибулярный аппарат», — говорит врач.

При этом, как отмечает специалист, домашние велотренажеры по этой части значительно уступают уличным прогулкам. В замкнутом пространстве помещений организму остро не хватает свежего воздуха, необходимого для полноценного обмена веществ.

Тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, врач советует отказаться от скучной езды по ровному асфальту в пользу маршрутов с плавными подъемами и спусками. Главное условие — кататься исключительно для удовольствия, забыв про изнурительные заезды и погоню за спортивными рекордами.

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