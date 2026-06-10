«Игнорирует маркировку»: за что на певицу Монеточку завели заочное дело?

В Басманный суд Москвы направили заочное уголовное дело против певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной под псевдонимом Монеточка*. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, пишет РИА Новости. Артистку обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Напомним, что Монеточка вместе со своим мужем, музыкантом Виктором Исаевым, покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Семья обосновалась в Литве. В августе 2022 года у пары родилась дочь, а в январе 2024 года — сын. Несмотря на переезд, певица продолжала вести активную деятельность в социальных сетях.

В октябре 2025 года Басманный суд заочно арестовал Монеточку на два месяца. Защита артистки подала апелляционную жалобу, настаивая на процессуальных нарушениях при объявлении ее в розыск. Однако жалоба была отклонена.

По данным следствия, Гырдымова дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Несмотря на предупреждения, она продолжала распространять материалы в социальных сетях без обязательной маркировки.

Ранее блогер-иноагент Илья Варламов* заявил, что не владеет имуществом в России.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.