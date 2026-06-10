Смертельный укус комара в Австралии: туристка из Перта заразилась редким энцефалитом и не выжила

Путешествие на север Австралии обернулось трагедией для 78-летней туристки из Перта. Женщина заразилась редким вирусом энцефалита долины Мюррей после укуса комара. Спасти ее не удалось. Врачи напоминают: вакцины от этой болезни нет. Единственная защита — не допускать укусов кровососов. Особенно в сезон дождей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в мае 2026 года. Пожилая австралийка отправилась в тур по северным территориям страны, где в это время продолжается сезон дождей. Именно там ее укусил комар, переносящий вирус энцефалита долины Мюррей. Болезнь развивается стремительно и поражает нервную систему. Смертность среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом крайне высока. Седьмого июня стало известно, что женщина не выжила.

Сезон дождей на севере Западной Австралии, а также период сразу после него, являются временем наибольшего риска для активности вирусов, передаваемых комарами. Вакцины от этой инфекции не существует. Единственный способ защититься — это репелленты, москитные сетки и закрытая одежда, особенно в сумерках и на рассвете, когда комары наиболее активны.

Ранее жителям Иркутской области временно закрыли доступ в леса из-за опасной ситуации.