Ученый Сериков: переработки спровоцируют дефицит кадров и рост заболеваний в РФ

Завлабораторией физиологии труда и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков в беседе с URA.RU рассказал, что увеличение количества сверхурочной работы приведет страну к «кадровому голоду». Это также вызовет частые проблемы со здоровьем у граждан.

В России придумывают механизмы борьбы с дефицитом кадров, и во многих сферах его в целом не наблюдают. Однако попытка заменить труд мигрантов переработками и сверхурочная работа в целом, способны навредить этому процессу. По словам ученого Серикова, чрезмерное усердие на местах работы приведет к увеличению числа больничных, профессиональному выгоранию и снижению продуктивности.

«Полученный работником стресс, приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркту и прочим болезням. Со стороны психики и нервной системы так же возможны проблемы. Сильную роль сыграет психосоматика, это может привести например, к сахарному диабету», — согласилась с коллегой член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

Ученые сошлись во мнении, что сверхурочная работа вызовет рост заболеваний, а это приведет к тому, что работать в РФ станет некому.

Ранее сообщалось, что экономист дала прогноз по курсу доллара.