Ученый совет СГУ избрал деканом кандидата медицинских наук Елену Ермолаеву

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) объявил о новом назначении в руководстве одного из ключевых факультетов. Бывший главный врач Клинического перинатального центра Саратовской области Елена Ермолаева официально избрана деканом факультета фундаментальной медицины и медицинских технологий.

Как сообщает сайт вуза, Ермолаева таким образом избавилась от приставки «исполняющий обязанности», которую носила с октября прошлого года. Это назначение стало новым этапом в ее масштабной карьере, посвященной медицине и здравоохранению региона.

Елена Ивановна Ермолаева — уроженка Саратова и выпускница местного медицинского института 1984 года. Ее профессиональный путь начался еще в студенчестве, в 1981 году, с должности препаратора на кафедре педиатрии. За более чем 40 лет она прошла путь от участкового педиатра в Белоруссии до высших руководящих постов в системе здравоохранения Саратовской области.

В ее послужном списке — работа в районной администрации, а затем долгая служба в министерстве здравоохранения, где она занимала должности от начальника отдела до заместителя министра. С сентября 2014 по июнь 2025 года Ермолаева руководила областным Перинатальным центром. Кандидат медицинских наук и отличник здравоохранения РФ, она теперь направит свой богатейший практический и управленческий опыт на подготовку новых поколений медиков в стенах своей альма-матер.