Учитель английского из Видного купила квартиру по социальной ипотеке

В подмосковном округе Ленинский учитель английского языка Ирина Школьникова стала девятым педагогом в этом году, который смог улучшить жилищные условия по программе «Социальная ипотека».

Молодой преподаватель Ирина Школьникова, работающая в Видновской школе №1 более пяти лет, приобрела квартиру в новостройке родного города. Педагог выбрала квартиру в новом доме в Видном и теперь с энтузиазмом занимается ее обустройством. Как отмечает учительница, большое преимущество приобретенного жилья — отличная логистика и наличие прямого транспорта до учебного заведения.

Программа, действующая с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева, показывает устойчивую положительную динамику в Ленинском округе. Если в 2023-2024 годах шесть педагогов воспользовались льготной ипотекой, то в 2025 году их число выросло до девяти. Всего за три года 21 работник образования в округе решил жилищный вопрос через эту социальную программу.

Напомним, что проект создан для медиков, учителей, ученых и тренеров — тех специалистов, от которых зависит качество жизни и образования в муниципалитете. Таким образом, вместо поиска работы в столице педагоги остаются в родном округе, зная, что государство готово помочь с самым сложным вопросом — приобретением собственного жилья. Инициатива помогает закреплять кадры в округе, становясь удачной инвестицией в человеческий капитал.