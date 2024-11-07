Учитель-филолог с полувековым стажем Кривандинской школы г.о. Шатура помогает своим ученикам-военнослужащим в зоне СВО

Встреча состоялась в минувшую среду, 6 ноября, в Комплексном молодежном центре Шатуры. Там собрались активисты муниципалитета разных возрастов и профессий. Однако их объединяет общее стремление приносить пользу обществу и поддерживать тех, кто находится на передовой.

Депутаты познакомились с волонтерами, которые ежедневно помогают нашим защитникам. А они, в свою очередь, продемонстрировали процесс плетения маскировочных сетей и создания блиндажных свечей. Без внимания не осталась фотовыставка с изображениями земляков, находящихся прямо сейчас в зоне проведения СВО.

Одним из волонтеров округа является пенсионерка Ираида Николаевна Пыльцына. Она полвека проработала в Кривандинской школе, и многие из ее бывших учеников сейчас находятся на фронте. Женщина активно поддерживает их с тыла.

Во время уютного чаепития молодые люди и представители общественных организаций побеседовали с депутатами, обменялись опытом в сфере гуманитарной помощи и поблагодарили за поддержку.

После Эдуард Николаевич и Геннадий Олегович торжественно вручили Благодарственные письма от председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова за значимый вклад волонтеров и активистов.