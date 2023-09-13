Учитель из Чехова одержал победу в региональном конкурсе педагогов-предметников

Учитель из подмосковного городского округа Чехов победил в областном конкурсе педагогов-предметников. Этой новостью поделился глава муниципалитета Григорий Артамонов.

В конкурсном отборе на Премию Губернатора Московской области и звание лучшего учителя предметника и лучшего учителя начальных классов в этом году претендовали множество достойных педагогов из разных городских округов. В итоге лауреатами состязания стали 18 человек. В том числе одержал победу учитель ОБЖ из Нерастанновской школы Павел Чеботарев, рассказал глава Чехова.

Григорий Артамонов напомнил, что конкурс среди учителей-предметников проводится, чтобы поощрять тех педагогов, которые выбирают творческий и неординарный подход к работе со школьниками. Лауреаты губернаторской Премии получают деньги в качестве приза.

Глава Чехова поздравил жителя муниципалитета с победой в этом конкурсе и пожелал творческих и профессиональных успехов в грядущем.