Учитель из Чехова получил сертификат на жилье по социальной ипотеке

На встрече педагогам вручили сертификаты на жилье. Об этом сообщили на сайте администрации городского округа Чехов.

Среди участников этой встречи был и учитель английского языка из Чехова Александр Фомичев. Сейчас он преподает в той же школе, которую окончил сам и признан одним из пяти лучших педагогов региона по результатам второго этапа конкурса «Учитель года Подмосковья-2023».

Со старта реализации программы, по которой учителя могут получить жилье по социальной ипотеке, восемь педагогов из Чехова стали ее участниками.

Чтобы претендовать на участие в программе, специалисты должны соответствовать ряду критериев: рассматриваются учителя в возрасте до 45 лет или молодые учителя до 35 лет, имеющие гражданство РФ и трудовой договор с учебными заведениями Московской области на срок не менее десяти лет. Кандидат должен иметь стаж не менее пяти лет или не менее трех лет, если речь идет о молодом учителе. Рассматриваются специалисты первой и высшей категории или обладатели ученых степеней. Важно, что при этом члены семьи учителя и сам педагог не имеют помещения на право собственности.