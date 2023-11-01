Учитель из Дзержинского смогла приобрести квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Учительница русского языка и литературы Анастасия Снигирева, работающая в Лицее № 3 города Дзержинский, приобрела собственную квартиру благодаря участию в программе «Соципотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.
Отмечается, что у женщины вопросов о выборе профессии не было — с детства мечтала стать учителем, а пример мамы педагога только вдохновлял. Анастасия подчеркнула, что знала о программе давно, однако только в этом году решила ею воспользоваться.
Семья Анастасии приобрела квартиру в новостройке в городе Котельники — 2024 года дом будет сдан. С мужем и детьми, в ожидании переезда, строят планы по отделке жилья.
Женщина поблагодарила Правительство Московской области за такую замечательную программу и отдельно многих сотрудников профильных учреждений — за их помощь в сборе и оформлении документов.
Ранее Андрей Воробьев поручил Министерству образования Подмосковья плотно заняться поиском учителей-предметников.