Замгуберантора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич работала учителем и своими глазами видела, как Киевский режим убивает русский язык на Украине. Об этом она рассказала радио KP.RU. в программе «Новороссия».

Татьяна Кузьмич совершила на Украине почти невероятное, став кандидатом наук по направлению «русский язык» в 2014 году, когда произошло одно из самых ключевых исторических событий, кажется, расколовшего отношения братских стран. Крым перешел в родную Россию, отношение к русскому языку существенно испортилось. Женщина защитилась в Западной Украине, известном сосредоточии русофобии.

Кузьмич успешно получила диплом, но с ужасом вспоминает то время. Она жила в ожидании заветного документы три месяца в Волыни. Причем до этих событий она оказалась интересна СБУ.

«В СБУ был спецотдел, курировавший общественные организации. Для русских организаций у них было спецподразделение. Там были регулярные «милые» беседы, что мы проводим, куда мы ездим. Я думаю, Служба безопасности уже в то время была под контролем другой страны. А с 2014 года встречи с СБУ участились. Там прямо говорили, что не надо этим заниматься, ездить в Россию. И где-то в 2015 году Минобразования издало приказ, что все учебные заведения не имеют права сотрудничать с вузами и школами из России», — рассказала бывшая учительница.

В 2020-м к Кузьмич пришли домой с обысками в связи с подозрениями, что она — российский агент. Ничего не нашли, но педагог все же перешла на сторону России и получила паспорт. Все это после перехода Херсонской области в состав РФ. Однако СБУшники не остановились.

«В итоге нашли два маленьких российских флажочка и 10 тысяч рублей - я хотела съездить к родне в Крым, поменяла деньги, но была пандемия и поехать не вышло, а деньги обратно менять не стала. Забрали в тюрьму», — вспоминает собеседница радио КП.

Женщину держали в СИЗО 1,5 месяца, периодически выводя на допрос. Показаний против себя она не дала, как бы там не требовали. Ничего не добившись учителя отпустили. Обвинения были абсурдны: госизмена, предательство Родины, работа на РФ.

В 2017 на Украине приняли закон о повышении обучения детей на украинском языке в школах. Как отметила учитель, тогда просто собрали директоров и постановили переключить программу на украинский язык сразу. Никого не волновало мнение сотрудников, руководства учреждений, и тем более — родителей. При этом официально показывали дорожную карту с постепенным вводом украинского в школы, лишь бы создать видимость закона.

От Кузьмич отстали лишь после судов и прихода ВС РФ. Как ни странно, ее суд должен был состояться 24 февраля 2022 года, с началом СВО. Теперь для женщины это личный символ свободы: началась другая жизнь, новая, без давления и угроз СБУ.