Учитель из Херсона рассказала об «убийстве» русского языка на Украине
Фото: [Медиасток.рф]
Замгуберантора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич работала учителем и своими глазами видела, как Киевский режим убивает русский язык на Украине. Об этом она рассказала радио KP.RU.в программе «Новороссия».
Татьяна Кузьмич совершила на Украине почти невероятное, став кандидатом наук по направлению «русский язык» в 2014 году, когда произошло одно из самых ключевых исторических событий, кажется, расколовшего отношения братских стран. Крым перешел в родную Россию, отношение к русскому языку существенно испортилось. Женщина защитилась в Западной Украине, известном сосредоточии русофобии.
Кузьмич успешно получила диплом, но с ужасом вспоминает то время. Она жила в ожидании заветного документы три месяца в Волыни. Причем до этих событий она оказалась интересна СБУ.
«В СБУ был спецотдел, курировавший общественные организации. Для русских организаций у них было спецподразделение. Там были регулярные «милые» беседы, что мы проводим, куда мы ездим. Я думаю, Служба безопасности уже в то время была под контролем другой страны. А с 2014 года встречи с СБУ участились. Там прямо говорили, что не надо этим заниматься, ездить в Россию. И где-то в 2015 году Минобразования издало приказ, что все учебные заведения не имеют права сотрудничать с вузами и школами из России», — рассказала бывшая учительница.
В 2020-м к Кузьмич пришли домой с обысками в связи с подозрениями, что она — российский агент. Ничего не нашли, но педагог все же перешла на сторону России и получила паспорт. Все это после перехода Херсонской области в состав РФ. Однако СБУшники не остановились.
«В итоге нашли два маленьких российских флажочка и 10 тысяч рублей - я хотела съездить к родне в Крым, поменяла деньги, но была пандемия и поехать не вышло, а деньги обратно менять не стала. Забрали в тюрьму», — вспоминает собеседница радио КП.
Женщину держали в СИЗО 1,5 месяца, периодически выводя на допрос. Показаний против себя она не дала, как бы там не требовали. Ничего не добившись учителя отпустили. Обвинения были абсурдны: госизмена, предательство Родины, работа на РФ.
В 2017 на Украине приняли закон о повышении обучения детей на украинском языке в школах. Как отметила учитель, тогда просто собрали директоров и постановили переключить программу на украинский язык сразу. Никого не волновало мнение сотрудников, руководства учреждений, и тем более — родителей. При этом официально показывали дорожную карту с постепенным вводом украинского в школы, лишь бы создать видимость закона.
От Кузьмич отстали лишь после судов и прихода ВС РФ. Как ни странно, ее суд должен был состояться 24 февраля 2022 года, с началом СВО. Теперь для женщины это личный символ свободы: началась другая жизнь, новая, без давления и угроз СБУ.