Учитель из Клина представит округ в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог Анастасия Михеева из Клина победила на муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Теперь она представит округ на региональном этапе в Реутове.

Преподаватель кружка по робототехнике лицея No10 имени Д. И. Менделеева Анастасия Михеева прошла в лидеры муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». На конкурс попали не все: из 19 заявок из Клина во второй тур прошли девять педагогов дополнительного образования. После оценки их открытых уроков и презентаций, путевку в окружной финал одобрили пятерым участникам, в том числе Михеевой и ее ученикам.

Уже в финале педагоги и их воспитанники представили свои визитные карточки, представленные в театрально-музыкальной форме: лучшей была признана учительница из Клина Анастасия Михеева. Она прошла на региональный этап и представит Клин уже в Реутове.

«Честно говоря, не ожидала победы, но были уверены в победе мои коллеги, руководители и дети, их поддержку можно было видеть в зале, поэтому хотелось сделать им приятно», — поделилась Анастасия Михеева.

Как отметила член жюри конкурса Анна Верменич, конкурс показывает не только профессионализм учителей, но и повышает простое человеческое доверие.

«Самое главное в тех открытых занятиях, в тех мероприятиях, которые они показывают нам на конкурсе, мы видим действительно теплоту их сердец, их открытость души к детям, к родителям, с которыми они работают. Таким педагогам нестрашно отдавать детей в их добрые руки, в их золотые сердца», — рассказала член жюри конкурса Анна Верменич.

Отметим, что всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в Московской области с 1995 года. Цель этого мероприятия - профессиональное и творческое развитие педагогов дополнительного образования детей.