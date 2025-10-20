Учитель из Озер вошел в сотню лучших наставников России на конкурсе в Казани

Учитель физкультуры и советник директора из озерской школы №2 Иван Варлыгин вошел в число победителей масштабного Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Из 70 тысяч участников со всей страны были отобраны 100 лучших специалистов, и именно озерский педагог одержал победу в номинации «Опытный наставник».

Конкурсная программа, завершившаяся в Казани, собрала представителей из 79 регионов России и включала публичную защиту проектов перед федеральными экспертами. Участник из коломенских Озер достойно представил округ, доказав свой профессионализм на всероссийском уровне.

Практические достижения Ивана Варлыгина стали ключевым фактором его победы. Семь лет он системно занимается патриотическим воспитанием молодежи, а три года назад основал военно-патриотическое объединение «Георгий Победоносец» с конкретными результатами работы. Под его руководством молодые поисковики провели несколько экспедиций в рамках акции «Вахта памяти», в ходе которых были обнаружены и подняты останки 16 солдат Великой Отечественной войны. Такой практико-ориентированный подход позволяет не только говорить о патриотизме, но и вовлекать подростков в реальную деятельность по сохранению исторической памяти.

В качестве награды победитель получил сертификат на образовательную поездку по России от программы «Больше, чем путешествие» и возможность повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.

Этот успех стал очередным ярким достижением педагога, а заодно и показателем высокого уровня работы с молодежью в округе.