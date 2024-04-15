Учитель из Воскресенска попал в пятерку лучших педагогов области

Стали известны имена лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья». В пятерке лучших оказался преподаватель Александр Бронников из воскресенского МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.». Также в список попали представители из Егорьевска, Серпухова, Домодедова и Реутова.

На туре областного конкурса нужно было выполнить два задания по темам «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Участники вспоминали и делились своими приемами работы и методиками, которые помогают им в профессиональной деятельности. После этого 15 финалистов разделили на три группы для дискуссии по разным заданным тематическим вопросам.

В итоге были определены пять лучших участников. Лауреаты попадут в заключительный этап, запланированный на сентябрь 2024 года. Победитель станет представлять Московскую область уже на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Учитель по географии Александр Бронников стал одним из пяти участников, кто получил возможность участвовать в заключительном этапе конкурса. Он уже не первый, кто достойно представляет городской округ Воскресенск. Он повторил опыт своих коллег Татьяны Горняковой из Цыбинской школы и Елены Афанасьевой из лицея №6.