Врачи полчаса спасали жизнь ветерану СВО прямо в небе

У бойца специальной военной операции (СВО) неожиданно остановилось дыхание на борту самолета, следовавшего по маршруту Красноярск — Москва, сообщила газета «Комсомольская правда».

Находившиеся на борту медики оперативно отреагировали на случившееся и незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В течение приблизительно 30 минут врачи пытались вернуть дыхание российского солдата, и им это удалось.

Отмечается, что за проявленный профессионализм и спасение жизни военнослужащего медики были удостоены государственных наград в Красноярском крае. Среди награжденных — начальник отдела Министерства здравоохранения и практикующий невролог из города Зеленогорска.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вдове бойца СВО разрешили использовать его биоматериал для беременности.