«Учитель снова в моде». Российские абитуриенты массово выбирают педагогические вузы

Профессия педагога уверенно входит в число самых востребованных у выпускников школ. Уже третий год подряд подготовка учителей сохраняет свои позиции в топ-3 наиболее популярных образовательных направлений в России, сообщил в интервью РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Такой устойчивый интерес, по словам ректора, во многом является результатом целенаправленной государственной политики. В рамках национального проекта «Образование» реализуются системные меры, направленные на повышение социального статуса и престижа педагогического труда. Параллельно происходит масштабное обновление: значительные инвестиции направляются на укрепление материально-технической базы как в школах, так и в самих университетах, готовящих будущих учителей. Это создает качественно новую среду для обучения и профессионального роста.

Ранее сообщалось о том, что профессия бурильщика оказалась в лидерах самых высокооплачиваемых в России.