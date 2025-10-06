Учителей хотят обеспечить бесплатными горячими обедами

В России может появиться новая льгота для работников образования.

В Государственную Думу внесен законопроект, гарантирующий педагогам право на бесплатное горячее питание не реже одного раза в течение рабочего дня, сообщает РИА Новости.

Инициатива исходит от представителей ключевых думских фракций. В числе авторов — глава комитета по труду Ярослав Нилов, председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), а также Елена Драпеко и Дмитрий Гусев от «Справедливой России — За правду». Согласно проекту, обязанность по организации питания возлагается на образовательные учреждения. Для поддержки регионов предусмотрена возможность получения федеральных субсидий на софинансирование этой меры.

Финансирование планируется осуществлять из средств федерального и региональных бюджетов, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству.

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье», — заявил Дмитрий Гусев, один из авторов законопроекта.

Ранее сообщалось о том, что учителям могут предоставить жилье с правом последующей приватизации.