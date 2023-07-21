Учителя из Химок получили сертификаты на покупку жилья по соципотеке
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Воспитатель дошкольного отделения «Пчелка» Анна Королева и учитель младших классов высшей категории школы «Лидер» Ирина Горст из Химок стали участниками программы «Социальная ипотека».
Документы на получение жилья химчанкам и участникам программы из других подмосковных муниципалитетов вручили в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал и общался с учителями министр образования Московской области Илья Бронштейн.
«Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», – подчеркнул Бронштейн.
Химкинские педагоги трудятся в Подмосковье более пяти лет. Учитель Ирина Горст даже занимала призовые места на муниципальных и региональных конкурсах для учителей.
Напомним, что программа «Социальная ипотека» проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже семь лет. Участникам программы нужно выплатить лишь проценты по ипотеке, а на первый взнос и погашение суммы основного долга выделяет средства правительство Подмосковья. За последние шесть лет 26 педагогов из Химок получили жилье. Скоро этот список пополнят еще два специалиста из муниципалитета.
«За время действия программы педагогам был вручен 561 сертификат на приобретение жилья. Всего в этом году их получат 73 человека», – отметил губернатор Андрей Воробьев.