Учителя из Химок получили сертификаты на покупку жилья по соципотеке

Документы на получение жилья химчанкам и участникам программы из других подмосковных муниципалитетов вручили в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал и общался с учителями министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», – подчеркнул Бронштейн.

Химкинские педагоги трудятся в Подмосковье более пяти лет. Учитель Ирина Горст даже занимала призовые места на муниципальных и региональных конкурсах для учителей.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже семь лет. Участникам программы нужно выплатить лишь проценты по ипотеке, а на первый взнос и погашение суммы основного долга выделяет средства правительство Подмосковья. За последние шесть лет 26 педагогов из Химок получили жилье. Скоро этот список пополнят еще два специалиста из муниципалитета.