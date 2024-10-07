Учителя из Красногорска посетили крупный Форум классных руководителей

Педагогические делегации из Московской области, в том числе и г.о. Красногорск, посетили Всероссийский форум классных руководителей. Важное мероприятие в сфере образования и воспитания прошло в Москве, собрав тысячу профессионалов, кураторов и педагогов разных уровней.

Педагоги из 89 регионов России и Байконура собрались на профессиональном форуме, где обсудили специальности, образовательные проекты, поделились своим опытом и наблюдениями. Среди актуальных вопросов стали популяризация традиционных ценностей, улучшение качества воспитания и образования детей, а также усиленный обмен информацией с экспертами. На форуме прозвучало множество идей, участники смогли познакомиться с новыми методиками и технологиями.

Одними из самых активных и внимательных стали педагоги из Московской области. Всего это 44 человека, успешно прошедших конкурсный отбор перед форумом. Среди них и красногорцы: Ирина Юрьевна Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Маратовна Сазонова из МБОУ СОШ №16, Светлана Владимировна Смирнова и Алена Андреевна Смирнова из образовательного центра «Лидер». Оказаться на форуме для них — это большая честь и возможность развития в своей деятельности.

Отметим, что образовательное мероприятие проводят по поручению президента. Ответственность возложена на Министерство просвещения РФ.