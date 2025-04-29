Учителя могут получить право на бесплатное посещение учреждений культуры

В России могут ввести 100%-е льготы для педагогов на посещение учреждений культуры. С данной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

По мнению автора инициативы, посещение учреждений культуры является важным инструментом интеграции образовательной и культурной среды в единое пространство, сообщает РИА Новости.

Лантратова также отметила, что материальное положение педагогов все ще оставляет желать лучшего.

Ожидается, что реализация инициативы позволит расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, будет способствовать повышению статуса профессии учитель и позволит укрепить связь образования и культуры в обществе. Кроме того, это станет еще одной мерой социальной поддержки.

Ранее сообщалось о том, что появились детали новой системы оплаты труда учителей в России.