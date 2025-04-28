Появились детали новой системы оплаты труда учителей в России

По словам Кравцова, новая система оплаты труда учителей в школах подразумевает 70% как базовую надбавку, а оставшиеся 30% будут складываться из стимулирующих выплат. При этом, о такой новой системе ранее говорил и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко – тогда он заявил, что в 2026 году в России будет утверждена новая система оплаты труда педагогов, а еще через год она будет внедрена в школах.

Напомним, ранее стало известно, что в школах введут единое расписание уроков.