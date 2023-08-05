Учителя стали более востребованными в России в четыре раза

Уровень зарплат педагогов вырос от полутора до двух раз, в зависимости от системы подсчета.

Сервис Авито Работа провел свое исследование по этому поводу. Оно показало, что в иле этого года зарплатные предложения школьным учителям на 93% превышают те, которые существовали в июле прошлого года. В то же время произошел взрывной спрос на специалистов этой профессии, он вырос в 4,2 раза.

«Теперь преподавателям предлагают в среднем 67 582 рубля ежемесячно. Самые высокие суммы окладов - в Москве и Санкт-Петербурге», - утверждают представители сервиса.

Данные цифры привело в своем материале ТАСС. По всей стране прирост вакансий сотрудников, занятых в сфере образования и науки, поднялся в 2,6 раза. Все эти отрасли отчаянно нуждаются в новых кадрах.