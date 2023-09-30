Учителям Екатеринбурга запретили связь с родителями через WhatsApp и Telegram

Учителям Екатеринбурга теперь запрещается поддерживать связь с родителями учеников через зарубежные приложения WhatsApp и Telegram. Уведомления об этом уже были разосланы по родительским чатам. Об этом сообщило издание E1 .

Как сообщили СМИ, эту меру приняли для переноса школьного общения на отечественную платформу. На сегодняшний день, родителям предлагается поддерживать связь с учителями при помощи обычного дневника.

В 2022 году руководитель российского Минцифры Максут Шадаев дал свой комментарий касаемо инициативы переноса переписки учителей и родителей из зарубежных мессенджеров в Telegram или отечественный VK. Авторами инициативы выступили несколько российских школ, но Шадаев не поддержал идею.