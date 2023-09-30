Учителям Екатеринбурга запретили связь с родителями через WhatsApp и Telegram
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Учителям Екатеринбурга теперь запрещается поддерживать связь с родителями учеников через зарубежные приложения WhatsApp и Telegram. Уведомления об этом уже были разосланы по родительским чатам. Об этом сообщило издание E1.
Как сообщили СМИ, эту меру приняли для переноса школьного общения на отечественную платформу. На сегодняшний день, родителям предлагается поддерживать связь с учителями при помощи обычного дневника.
В 2022 году руководитель российского Минцифры Максут Шадаев дал свой комментарий касаемо инициативы переноса переписки учителей и родителей из зарубежных мессенджеров в Telegram или отечественный VK. Авторами инициативы выступили несколько российских школ, но Шадаев не поддержал идею.