Учителям и врачам хотят дать льготы как у госслужащих и зарплату в 2 раза выше средней

В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

Врачи и учителя, заявил он в интервью ТАСС, занимают центральное место в функционировании государства.

«Нужно, чтобы они, как государственные люди, получали полный пакет всех льгот. А их зарплата равнялась двукратному размеру средней зарплаты по региону», — приводит агентство слова члена Госдумы .

Григорьев добавил, что для реализации этой меры потребуется официально закрепить за медиками и педагогами соответствующий правовой статус. Соответствующий законопроект в настоящее время находится в стадии подготовки.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили повысить минимальные зарплаты медиков.