Учителям ставят «домашку»: депутаты собрались отменить вечные проверки тетрадей

По его замыслу, эта обязанность должна уйти в прошлое, а домашние задания трансформироваться в инструмент для добровольного закрепления материала без выставления оценок. Антропенко аргументирует это тем, что текущая система оценки «домашки» часто необъективна и лишь увеличивает нагрузку на всех участников процесса. Учителя тратят вечера на кипы тетрадей, а родители, особенно работающие, вынуждены либо сами вникать в задания, либо нанимать репетиторов, что создает неравные условия для детей из разных семей.

Парламентарий указал, что в эпоху цифровых технологий дети легко находят готовые решения или используют ИИ, что делает традиционную проверку все более формальной. В фокусе оценки, по его мнению, должны оставаться только знания и навыки, продемонстрированные учеником непосредственно на уроке или в ходе контрольных работ в классе.

