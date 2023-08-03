Учителю физики из Химок присвоили звание почетного гражданина округа

Людмила Кацыв – один из самых уважаемых специалистов в сфере образования городского округа Химки. Она не просто передает ученикам знания, но и вкладывает в них любовь к науке и стремление к познанию нашего мира.

В 2001 году она стала лауреатом премии губернатора Московской области, в 2008 получила награду от главы городского округа Химки. Еще четыре года спустя педагогу присвоили звание заслуженного учителя Российской Федерации. Теперь же Людмила Кацыв получила звание почетного гражданина округа.

«Нам важно, чтобы качество образования в округе было на высшем уровне. Особое внимание уделяем инфраструктуре - капитально ремонтируем школы, строим детские сады, а также поддерживаем учителей дополнительными выплатами за успехи в профессии», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По словам самого педагога, такая высокая оценка ее труда – заслуга всего коллектива лицея, а также ее наставника – Льва Тарасова. Именно этот замечательный преподаватель вдохновил ее на развитие профессионального мастерства и получение звания кандидата физических наук.

За плечами Людмилы Кацыв – множество успешных учеников, которые искренне влюблены в физику. Есть и те, кто решил посвятить себя преподаванию.

«В Химках стараются создавать правильную среду для развития потенциала каждого специалиста. Нам очень важен уровень наших педагогических кадров», – подчеркнул муниципальный депутат химкинского Совета, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Он отметил, что этом году в округе провели около сотни различных мероприятий. Все они помогали преподавателям повысить профессиональное мастерство, прокачать навыки, подняться на новую для себя ступень.