Учительница из Химок смогла купить квартиру в новом жилом комплексе по «Соципотеке»

Благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека» учительница из городского округа Химки смогла приобрести собственную квартиру в новом жилом комплексе. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Виктория Коровина преподает русский язык и литературу в МБОУ «СОШ № 30». И на сегодняшний день ее стаж превышает пятнадцать лет. По словам обладательницы сертификата, еще в детстве она с куклами играла в учительницу.

«Любимым предметом у меня была литература. Сейчас мне особенно интересно суметь увлечь ей моих учеников. Культурные интервалы между поколениями стали особенно заметны в последнее время. Каждые последующие классы отличаются друг от друга. Мне нравится изучать изменения, находить подход к ребятам, служить своеобразным связующим звеном», — делится она.

В прошлом году Коровина выиграла муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». После победы руководство школы предложило ей улучшить свои жилищные условия с помощью региональной меры поддержки.

Директор рассказала ей о программе, поддержала, убедила, что все получится. Сама Виктория достаточно быстро собрала нужные справки. Квартиру удалось купить сразу, как только получила сертификат. Теперь у нее есть двухкомнатная квартира с двумя террасами в жилом комплексе на берегу Клязьмы.