Учительница из Ирландии призналась в сексуальной связи с бывшим учеником

В Ирландии рассматривают дело о нарушении профессиональной этики учительницей, которая вступила в интимную связь с бывшим учеником, пишет издание The Irish Times.

Инцидент произошел в августе 2018 года вскоре после выпускного вечера, когда женщина встретилась с молодым человеком в баре. После этого учительница и бывший ученик отправились в отель.

Отмечается, что бывший возлюбленный женщины обнаружил в ее телефоне сообщения от молодого парня. В полиции ирландка отрицала факт измены и общение с учеником, однако ее экс-бойфренд предоставил соответствующие доказательства в виде скриншотов с перепиской.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 14 по 20 июня 2018 года педагог действительно переписывалась с учеником по поводу выпускных экзаменов.

Педагогический совет Ирландии проводит слушание по этому делу, в ходе которого определит, имеет ли учительница право продолжать профессиональную деятельность. Представители совета обратили внимание на то, что на момент начала общения ученик формально еще оставался подопечным преподавательницы.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга получил две статьи за интимные отношения с 14-летней девочкой.