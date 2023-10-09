Учительница из Лобни смогла приобрести квартиру благодаря программе «Соципотека»

Учитель физкультуры из городского округа Лобня приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что Кристина Тимонина вот уже восемь лет преподает физкультуру в СОШ №6 имени Сахнова В. И. Она с детства занималась спортом, а учителя были примером, поэтому сомнений в выборе профессионального пути не было.

«Благодаря программе у меня появилось собственное жилье. Купила однокомнатную квартиру в закрытом ЖК, а до этого жила на съемной. Очень рада и теперь занимаюсь обустройством», — поделилась Кристина.

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