Учительница из Наро-Фоминска приобрела квартиру благодаря «Соципотеке»

Учитель русского языка и литературы Юлия Зверева из Наро-Фоминского городского округа смогла купить квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минжилполитики.

Отмечается, что Юлия Зверева работает учителем в МАОУ Селятинской средней общеобразовательной школе № 2. Общий стаж работы составляет уже тринадцать лет. Выросла в Подмосковье в многодетной семье. Летом 2023 года она получила жилищный сертификат.

«Впечатления положительные, это большая помощь учителям в покупке собственного жилья», — отметила педагог.

При этом квартиру Юлия выбрала в поселке Калининец, в пешей доступности от школы. В ближайшее время она получит ключи и начнет переезд.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для школ региона.