Учительница из подмосковного Домодедово купила квартиру благодаря социальной ипотеке

Учитель английского языка Латыпова Анна приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека», благодаря чему и смогла приобрести квартиру. ОБ этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Анна работает в Домодедовской СОШ № 8 учителем английского языка. Педагог закончила университет по специальности «Лингвист, преподаватель иностранных языков и культур». Практику от ВУЗа решила проходить в Домодедовской средней общеобразовательной школе № 2, куда после устроилась на работу.

«Потом, когда открылась школа № 8, часть преподавателей перешла работать в нее, и я тоже. Стоять у истоков такого ответственного дела, как открытие школы, всегда одновременно и страшно, и интересно. К счастью, у нас потрясающий директор, который умеет и руководить, и работать», — поделилась женщина.

Отмечается, что сертификат она получила летом этого года. Квартиру с дочерью выбирали исходя из суммы, близости к работе и качества строительства. В итоге нашли просторную «однушку» с ремонтом в новом кирпичном доме в нескольких минутах ходьбы от школы.