Учительница из Подольска по программе «Социальная ипотека» купила квартиру

Учительница начальных классов Ольга Плотцева благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека» смогла приобрести собственную квартиру в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ольга преподает в МОУ «СОШ № 12», а ее рабочий стаж превышает уже двадцать лет. Обладательница сертификата вспоминает, как готовясь к школе ходила в художественный класс, чтобы подготовить руку к письму. Занятия произвели на нее такое впечатления, что Ольга решила стать педагогом.

Она отметила, что навсегда запомнила свою первую учительницу ее доброту, подход к детям, манеру объяснять. Сейчас, когда уже ее ученики добиваются успехов, ей очень радостно осознавать свою причастность к этому.

Семья Плотцевых жила с родственниками. Узнав из корпоративной рассылки о региональной мере поддержки, Ольга решила подать документы.