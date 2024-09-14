Учительница из Щелково вышла в финал Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Педагог начальных классов школы №13 имени В. А. Джанибекова Татьяна Мельник из подмосковного Щелково вышла в финал Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» среди наставников патриотического воспитания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Конкурс проводится в очном формате в городе Волгограде. В нем участвуют члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств.

Ожидается, что победители конкурса будут включены в федеральный кадровый резерв для реализации проектов патриотического воспитания. В администрации городского округа пожелали Татьяне Алексеевне вернутся с победой.