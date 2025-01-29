Учительница по русскому языку поплатилась свободой за шпионаж против ВС РФ

Суд приговорил жительницу Горловки (ДНР) к реальному крупному сроку за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Прокуратура ДНР сообщила, что уголовное дело против учительницы русского языка и литературы из Горловки завершилось в суде: женщину приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу Украины.

Установили, что 40-летняя с февраля по июнь 2023 года собирала данные о российских военных. Она узнавала количество, отправленное в госпитали, примерное местоположение и прочую информацию, которая могла пригодиться ВСУ. Сведения горловчанка передавала в СБУ через мессенджер.

Действия преподавателя раскрыли, предварительное следствие вели в УФСБ по ДНР.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась добиться от Дании выдачи россиянина, обвиненного в шпионаже.