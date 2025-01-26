Суд Дании отказался выдать Украине российского «шпиона»

Киев добивался экстрадиции россиянина и украинца из Дании. Первого обвинили в шпионаже, второго — по делу о краже. Высокий суд западной Дании отказал Незалежной.

В суде отказали Украине в выдаче двух лиц, обвиненным по уголовным делам о шпионаже и краже. Объяснили это тем, что задержанных могут подвергнуть пыткам. Кроме того, сослались и на продолжающиеся боевые действия, пишет B.T. Nyheder.

По уточненным данным, украинца обвинили в краже драгоценностей и денег со взломом.

Однако решение суда еще не вступило в силу. Его смогут обжаловать уже в Верховном суде.

Напомним, весной 2024 года Государственное бюро расследований Украины раскрыло многочисленные пытки заключенных в украинских колониях. Задержали и арестовали минимум четырех сотрудников ИК в Полтавской области. В Дании также учитывают эти сведения.

Ранее сообщалось, что семья осужденного в России экс-сотрудника посольства США Фогела попросила об обмене.