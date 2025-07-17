Учительницу физики в Шотландии отстранили за интимные фотографии

В Глазго в Шотландии учительница физики была отстранена от работы на два года после того, как ее откровенные фотографии стали доступны ученикам. Интимные снимки оказались на популярной онлайн-платформе Onlyfans. Эта деятельность позволила ей улучшить финансовое положение, так как зарплата педагога оказалась недостаточной. В результате она заработала примерно £60 тыс. всего за один месяц.

Как сообщило издание Daily Mail, ситуацию с учительницей рассматривал Генеральный педагогический совет Шотландии, который провел дисциплинарное расследование. В процессе разбирательства комиссия отметила, что педагог не скрывала свою профессию и даже активно рекламировала свои откровенные изображения, продолжая заниматься преподаванием.

Такое поведение было сочтено неприемлемым для профессионала в области образования. В официальном заключении было подчеркнуто, что ее действия в корне противоречили этическим нормам, ожидаемым от учителя.

Ранее учительница в США призналась, что совратила 12 детей, включая свою родственницу.