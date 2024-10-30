Учительницу из Химок, которая провела урок дуршлагом на голове, отправили в отпуск

Учительницу-пастафарианку из Химок Марию Ламм, которую отстранили от работы после того, как она провела урок с дуршлагом на голове, сразу после больничного отправили в отпуск. Об этом она сообщила в беседе с 360.ru.

«Видимо, Господь услышал мои молитвы и преподнес мне этот дар в разгаре бархатного сезона» — сказала она.

По ее словам, в отпуске она хотела отправиться в Италию или к Черному морю.

До этого Mash сообщал, что педагог, исповедующий пастафарианство, появилась на занятия с дуршлагом на голове и рассказывала ученикам о «страшном макаронном монстре». Согласно рассказам учеников, Мария Андреевна, преподаватель русского языка, провела данный религиозный перформанс на прошлой неделе, ведя уроки таким образом.