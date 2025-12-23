«Учудили с елкой»: в Балашихе жителей оригинально поздравили с 2024 годом

В Балашихе Московской области предновогоднее украшение двора на Саввинском шоссе вызвало вопросы у жителей. Как пишет REGIONS , управляющая компания установила во дворе нестандартную новогоднюю конструкцию: вместо привычной елки пирамидальной формы жители увидели креативное сооружение «из прошлого».

Елка оказалась ромбовидной формы, а на специальной подставке красовалась яркая цифра «2024», что, по замыслу организаторов, должно было символизировать наступающий год. Информация об этом украшении быстро разошлась через местный телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Однако вместо восхищения инновационным дизайном жители дома недоумевали. Они обратились в администрацию городского округа, подчеркнув в обращении ключевую мысль: создание праздничной атмосферы и качественное благоустройство — такая же прямая обязанность УК, как уборка снега или ремонт подъездов. По мнению жильцов, абстрактный ромб не мог создать то самое «новогоднее настроение», ради которого, собственно, и устанавливаются праздничные символы. К тому же смущал и указанный год.

Власти Балашихи отреагировали на обращение оперативно. Как сообщили в профильном управлении, уже на следующий день после жалобы праздничную конструкцию подвергли точечному «апгрейду». Работники заменили подставку, а саму ель-ромб украсили традиционными игрушками и гирляндами, пытаясь приблизить ее к классическому образу с верным годом.

