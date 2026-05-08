Удар как из пистолета: российский турист в Таиланде столкнулся с креветкой-убийцей

Отпуск жителя Екатеринбурга на Симиланских островах обернулся неожиданной и болезненной встречей с морским обитателем. Как сообщают Telegram-каналы, 28-летний мужчина получил серьезный ушиб нижней конечности после того, как на него напала креветка-богомол.

По данным источника, инцидент произошел в тот момент, когда турист прыгнул в воду с катера. Ракообразное, почувствовав опасность, незамедлительно атаковало. Эти существа способны разгоняться до впечатляющих 90 километров в час и наносить удары своими передними конечностями, которые по форме напоминают дубинки или клешни богомола.

Сила такого удара, отмечают специалисты, сопоставима с огнестрельным выстрелом. Креветки-богомолы с легкостью разбивают толстые раковины моллюсков, твердые панцири крабов, а в аквариумах — даже стекло, если их потревожить.

Пострадавшему повезло избежать перелома — кости остались целы. Однако медики диагностировали у россиянина сильный ушиб мягких тканей. Впереди у мужчины длительный восстановительный период: травма оказалась достаточно серьезной, чтобы надолго омрачить воспоминания об экзотическом путешествии.