Удар по кошельку или польза? Новый туристический сбор на Маврикии пойдет на развитие острова

Остров в Индийском океане вводит туристический налог с 1 октября. Он коснется всех, кто остановится в отелях, апартаментах, на виллах и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

С 1 октября путешествие на Маврикий станет немного дороже: власти вводят обязательный туристический сбор. Каждая ночь, проведенная на райском острове, обойдется туристам в дополнительные €3.

Новый налог коснется всех, кто решит остановиться в отелях, курортных комплексах, апартаментах, гостевых домах или виллах. Исключением станут лишь юные путешественники: дети до 12 лет освобождены от уплаты сбора.

Важно учитывать, что этот сбор не входит в стоимость заранее забронированных туров. Туристам придется оплачивать его отдельно, непосредственно в месте своего проживания. То есть по прибытии в отель или апартаменты к сумме за проживание добавится туристический сбор.

Как сообщают власти Маврикия, собранные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры острова и финансирование проектов, направленных на устойчивое развитие туризма. Каждый турист, оплачивая сбор, внесет свой вклад в сохранение красоты и привлекательности Маврикия для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что власти Турции могут отменить зимний туристический сезон в 2026 году.