Ведут себя, как дети: психолог объяснила, почему одни звезды извинились за вечеринку Ивлеевой, а другие — скрылись

После «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и последовавшего за ней общественного резонанса многие звезды тут же бросились записывать видео с извинениями, участвовать в благотворительности и даже перечислять деньги на нужды СВО. Другие же решили проигнорировать агрессию, направленную в их сторону, и продолжили спокойно заниматься своими делами.

Например, закрыть глаза на ситуацию решили певица Наталья Чистякова-Ионова, ранее известная как Глюк'OZA, рэперы Джиган и T-Killah, экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева и актриса Аглая Тарасова.

Телесный психолог Катерина Алексеева рассказала нам, почему те или иные звезды выбрали путь извинений либо игнорирования проблемы, а также предрекла их дальнейшую судьбу.

Разные стили поведения

«Здесь важно понимать, кто с какой позицией туда шел: кто-то, понимая, какие могут быть последствия, а кто-то хотел просто повеселиться в моменте. Это как с детьми — бывает, они что-то ломают, но не думают о последствиях. Исходя из этого, у людей разные стратегии поведения», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Люди, которые находятся во взрослой позиции или смогли переключиться на нее и принять этот поступок, продолжила специалист, сейчас не извиняются. Они, скорее всего, могли просчитать, что какое-то недовольство в обществе будет, поэтому шли туда, уже понимая все риски.

«Сейчас много обсуждений, интернет-мемов посвящено ситуации. И те, кто не ожидал таких последствий, извиняются, чтобы снизить гнев публики. Они попросту не были к этому готовы. Как у нас учат детей? Если ты что-то сломал, извинись. По этой же стратегии сейчас и действуют те звезды, что решили записывать видео, заниматься благотворительностью и предпринимать иные шаги для снижения градуса негодования», — подчеркнула психолог.

Фото: [ Социальные сети ]

Все забудут

По мнению нашей собеседницы, некоторые люди воспринимают извинения как ложь. Отсюда и вербальная агрессия — в том числе шутки и прочее. Заявления звезд выглядят неестественно и вызывают такую реакцию.

«Те, кто не извиняется, ушли в тень, их не видно, а остальные переключили все внимание на себя, потому что их поведение выглядит, как театр. Их не забывают и еще долго не забудут, а отмалчивающихся уже почти никто не трогает. В дальнейшем про их участие в той вечеринке вовсе не вспомнят», — отметила Алексеева.

Сейчас история находится на пике, добавила специалист, она еще крутится. Затихать же она начнет через 2-3 месяца. Что-то новое придет и заменит собой «голую вечеринку».

Ранее мы сообщали, чем ивент-агентство могло испортить скандальную вечеринку Ивлеевой.