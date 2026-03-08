Удар по нефтебазе обернулся для Тегерана кислотным дождем: к чему он приведет

Из-за кислотных дождей, накрывших иранскую столицу, местные власти советуют гражданам выходить на улицу только в масках и перчатках. Токсичные осадки стали последствием пожара на нефтебазе после недавнего удара. Об этом сообщил глава тегеранского бюро RT в Иране.

В Тегеране сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. В связи с выпадением кислотных осадков власти призвали население соблюдать меры предосторожности. Горожан просят использовать средства индивидуальной защиты, включая респираторы, перчатки и головные уборы, при любом появлении на открытом воздухе.

Как сообщил руководитель тегеранского бюро телеканала RT в Исламской Республике Хами Хамеди, по возвращении домой необходимо незамедлительно переодеваться, чтобы минимизировать контакт с опасными веществами. Он подчеркнул, что дождевые осадки содержат высокую концентрацию отравляющих элементов, которые создают прямую угрозу здоровью населения.

Корреспондент также обратил внимание на черный налет, оставшийся на кузовах припаркованных машин. По его словам, этот видимый след является токсичным и свидетельствует о сильном загрязнении окружающей среды.

Причиной появления темных туч и столь опасных осадков стал масштабный пожар на нефтехранилище. Возгорание произошло после нанесенного ранее удара по объекту, что привело к выбросу продуктов горения в атмосферу и последующему образованию кислотных дождей.