«Удар по прилавкам». В Петербурге ввели штрафы не только для продавцов, но и для владельцев ларьков

С 1 марта в Санкт-Петербурге начала действовать обновленная редакция закона об административных правонарушениях, касающаяся борьбы с нелегальной торговлей на улицах города. Корректировки были внесены в статью 44 городского закона № 273-70, и теперь наказание грозит не только непосредственному продавцу, но и организаторам процесса.

Как пояснили в городском комитете по контролю за имуществом, теперь административная ответственность распространяется на лиц, которые самовольно, без соответствующих договоров, устанавливают нестационарные торговые объекты (НТО). Инициатива изменения законодательства родилась не на пустом месте: анализ правоприменительной практики за период с 2022 по 2025 год показал любопытную тенденцию. Выяснилось, что более половины (50%) нарушителей, привлекаемых к суду, — это арендаторы и субарендаторы. Эти люди вели торговлю в киосках и ларьках, установленных нелегально, однако сами они не являлись владельцами или установщиками этих точек, что раньше создавало юридическую коллизию.

Нововведения призваны закрыть эту правовую лазейку. Согласно новым нормам, размер штрафных санкций дифференцирован в зависимости от статуса нарушителя. Так, обычным гражданам за подобное правонарушение придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется в пределах от 5 до 15 тысяч рублей. Самые крупные штрафы ожидают организации: им грозят штрафы в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

