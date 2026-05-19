Удар по раме Land Cruiser обернулся для дорожной службы Владимира огромными убытками

Дорожная служба во Владимире выплатит почти 2 млн рублей за поврежденный люком Land Cruiser Суд обязал собственника федеральной трассы полностью компенсировать стоимость восстановительного ремонта внедорожника, у которого после наезда на чугунную крышку замяло раму.

Обстоятельства необычного дорожного инцидента

Судебные инстанции города Владимир поставили точку в споре между местным автомобилистом и дорожными службами. Инцидент, повлекший за собой серьезные технические повреждения премиального японского внедорожника, произошел в сентябре 2025 года. Водитель, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser 200, во время движения совершил наезд на чугунную крышку, которая по неизвестным причинам лежала на проезжей части непосредственно рядом с открытым канализационным колодцем. В результате наезда тяжелый элемент конструкции отскочил и нанес сильный удар прямо по раме транспортного средства, серьезно ее деформировав.

Судебное разбирательство и размер компенсации

Собственник пострадавшей машины обратился в суд с требованием возместить финансовые потери. В рамках разбирательства была проведена специализированная независимая экспертиза. Согласно официальному заключению эксперта, повреждения рамы оказались настолько критическими, что общая стоимость восстановительного ремонта Toyota Land Cruiser 200 была оценена в 1,8 миллиона рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, судья встал на сторону потерпевшего автовладельца. Суд пришел к однозначному выводу, что ответственность за ненадлежащее состояние дорожного полотна и сопутствующих объектов инфраструктуры лежит на балансодержателе. Обязанность по полной выплате материального ущерба была возложена на собственника трассы, где произошла авария, — ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Исковые требования пострадавшего мужчины были удовлетворены судом в полном объеме.