Российские Воздушно-космические силы осуществили авиаудар с использованием бомбы ФАБ-3000 по временной базе 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Константиновке, расположенной в Донецкой Народной Республике. Видеозапись этого удара была размещена в Телеграм-каналах, освещающих происходящую на Украине ситуацию.

В опубликованном видео зафиксирован момент взрыва в Константиновке. На кадрах видно, как после удара по конкретному зданию поднимается огненный столб. Удар был нанесен по объекту, где размещались военнослужащие бригады, ранее неоднократно проявлявшие недовольство и жаловавшиеся на недостаток боеприпасов.

«Летчики ВС РФ показывают свою работу», — передает telegram-канал «Изнанка».

Ранее сообщалось, что мобилизованный криминальный авторитет дезертировал из украинской армии через два дня.